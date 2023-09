„Probudili jsme se do pekla,“ říká Češka žijící v Maroku. Turisty vyhnaly otřesy v noci z hotelů

„Probudili jsme se do pekla. Je to těžké, protože znáte ty ulice, znáte nejvíce zasaženou starou část Marrákeše, znáte prodavače, kteří tam prodávají. Byť je to milionové město, tak lidé v Marrákeši se poměrně dobře znají, pokud už tam žijete a nejste turistka, tak jste nepřehlédnutelná a lidé vás znají. Takže na osobní rovině je to šok,“ popisuje svoje pocity spolupracovnice CK Zažít Maroko Alexandra Anzid Kollárová, která v Marrákeši dlouhodobě žije.

Podle jejích informací od lidí z místa bylo nejvíce zasaženo historické centrum, kde se nacházejí budovy z 12. a 13. století. „Ty budovy neodpovídají moderním standardům. Co se týče nové části města, tak ta je víceméně nedotčená, sem tam trhlina na budově, ale to je všechno,“ upozornila Češka s tím, že co se týče informací a případné pomoci, největší problém představují berberské horské oblasti, kam se lidé dostanou někdy pouze na mule. „Povaha zástavby ani tam neodpovídá moderním standardům,“ konstatovala Češka.

Dva čeští cestovatelé se v době zemětřesení nacházeli ve vesnici Imlil, které leží přímo v pohoří Atlas a je tradičním výchozím bodem pro zdolání nejvyšší hory Džabál Tubkal. Ministerstvo se s nimi v sobotu několik hodin snažilo neúspěšně zkontaktovat. „Nyní už máme informaci, že jsou oba v pořádku. Momentálně se čeká na zprovoznění silnice do Imlilu,“ oznámila po poledni Wernerová.

Část českých turistů míří domů

Řada Čechů se nyní snaží dostat z Marrákeše. „Buď pokračují ve své cestě na jiná místa, nebo se dostávají postupně domů. Naštěstí letiště v Marrákeši, Agadiru nebo v Casablance nejsou uzavřená, pravidelné linky létají, takže cestovní kanceláře mají pro repatriaci docela dobré podmínky. Stačí se postarat o sehnání míst,“ uvedl Papež. Speciální let se podle něj vypravovat nebude, jelikož je lidí málo.

Češi se podle Papeže tážou hlavně na případné další otřesy a zda je jejich současná lokalita bezpečná. „Složitější komunikaci máme s jejich příbuznými doma, kteří volají na naše emergency linky a ptají se na klienty v Maroku. Další skupiny teď řeší, jestli mají odletět. A jak už to tak bývá, tyhle situace se stávají o víkendu, kdy je komunikace trochu složitější, ale myslím, že to tentokrát není tak chaotické, jako to bylo na Rhodu, kde to (požár) přišlo velmi náhle a týkalo se to velkého množství lidí,“ poznamenal Papež.