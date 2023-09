„Vezmu si tě teď silou!“ Ukrajinka promluvila o sexuálním násilí Rusů, další se bojí stigmatizace

Do začátku invaze Anna žila v obci nedaleko Melitopolu, kde se starala o své děti Maxe a Stasju. Manžel vlastnil opravnu aut. Do vesnice válka vpadla nečekaně. „Strach jsem začala mít 25. února, když přemísťovali první ruskou techniku. Vidět a slyšet to bylo děsivé,“ vzpomínala.

Všichni byli od té chvíle připoutáni k televizi. Čas utíkal pomalu. Z obchodů začalo mizet jídlo. Anna se i proto přidala k partyzánům. „Nahlašovala jsem, kde se nacházejí kontrolní stanoviště. Předávala jsem souřadnice ruské techniky, která se přemísťovala,“ popsala svou roli.