Paříž se jako první metropole v Evropě zbavila sdílených koloběžek

V Paříži službu nabízely tři společnosti: Dott, Lime a Tier Mobility. Od srpna bylo z ulic postupně staženo 15 tisíc koloběžek. Část míst, která po nich zbyla, obsadí sdílená kola patřící těmto třem provozovatelům.

Třetina z pěti tisíc koloběžek společnosti Tier zůstane v regionu Ile-de-France, v obcích okolo Paříže. Zbytek putoval převážně do Německa. Dott poslal svá vozítka do Belgie či Tel Avivu. Zelené koloběžky společnosti Lime zamířily do Lille, Londýna, Kodaně a několika německých měst.

Elektrokoloběžky byly v Paříži od roku 2018, o konci služby letos v dubnu rozhodli obyvatelé města v referendu. Proti sdíleným vozítkům se postavilo 90 procent hlasujících, volit ale přišlo jen osm procent oprávněných voličů.

Paříž se tak stala první evropskou metropolí, která sdílené elektronické koloběžky zcela zakázala, napsala agentura AFP. Ve městě se proti vozítkům zvedla kritika zejména kvůli množícím se nehodám, z nichž některé byly i smrtelné. Soukromé elektrické koloběžky budou moci lidé v Paříži používat i po 1. září.