Ruské úřady vyšetřují pád Prigožinova letadla. Vznikají spontánní pomníky

Těla vyzdvižená z trosek letadla šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina jsou natolik ohořelá, že je zatím nebylo možné identifikovat. Napsal to s odvoláním na své zdroje ruský telegramový kanál Baza, který má blízko k ruským silovým strukturám. Podle něj tak bylo zapotřebí odeslat „biologický materiál“ do Moskvy, kde bude proveden rozbor DNA. Předtím média informovala, že těla zemřelých byla z místa letecké havárie převezena do střediska soudního lékařství v Tverské oblasti.