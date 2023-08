Většina republikánských kandidátů v debatě uvedla, že by podpořila Trumpa. Nevadilo by jim ani jeho odsouzení

V první republikánské předvolební debatě převážná většina možných kandidátů na příštího amerického prezidenta uvedla, že v případě, že strana do klání nominuje někdejší hlavu státu Donalda Trumpa, by ho podpořila. Učinili by tak i v případě, že bude odsouzen v jedné z řady soudních kauz. Trump, republikánský favorit do voleb v roce 2024, se k osmi kolegům v debatě na stanici Fox News nepřipojil, přednost dal rozhovoru s moderátorem Tuckerem Carlsonem.