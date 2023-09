Progresívne Slovensko srdnatě přežívá. Může porazit Fica

„Myslím, že rozhodnutí jít do voleb v koalici se stranou SPOLU nebylo příliš šťastné,“ soudí politolog a prezident Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Podle něj šlo PS tehdy hlavně do konfrontace s extremisty. „To voliči neocenili. Podle mě to byl – co se týče jejich východisek – správný přístup, extremismus byl nebezpečný. Ale když vstupujete do konfrontace s extremisty, potom část voličů může považovat za extremisty vás,“ prohlásil.

Důraz na otázky menšin a životního prostředí

Progresívne Slovensko je z evropského hlediska standardní sociálně liberální stranou, která podle Hardoše klade silný důraz na environmentální a menšinové otázky. V konkrétních politikách pak spoléhá zejména na technokratická, tedy odborná řešení, jak zní i její motto: „Jde to, normálně a odborně“.

Co se konkrétně otázek menšin týče, strana by si přála „budoucnost, ve které každý člověk může žít spokojený a naplněný život bez ohledu na svou národnost, etnicitu, náboženské vyznání, barvu pleti, vztahovou a sexuální orientaci či rodovou identitu“, jak píše ve svých programových prioritách. Podporuje zavedení manželství pro homosexuální páry, ratifikaci Istanbulské úmluvy či finanční osamostatnění církví.