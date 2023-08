V Mali zemřelo nejméně 21 civilistů při útoku ozbrojenců, napsal Reuters

Neznámí útočníci udeřili v sobotu odpoledne, jejich cílem byla vesnice Yarou poblíž města Bandiagara, uvedly zdroje, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity.

„Byl to skutečný masakr, ozbrojení muži vtrhli do vesnice a stříleli do lidí. Počet mrtvých a zraněných se pohybuje mezi dvaceti a třiceti,“ uvedl telefonicky jeden ze zdrojů. Jiný zdroj uvedl, že mrtvých je 21 a že tento údaj zahrnuje i ženy. Dalších 11 lidí podle něj bylo zraněno.

K útoku se dosud nikdo nepřihlásil. Mali se dlouhodobě potýká s povstalci napojenými na teroristickou síť al-Káida a organizaci Islámský stát, kteří si v posledním desetiletí vytvořili zázemí na severu země. Své aktivity rozšířili islamisté i do dalších regionů západoafrické země a také do dalších států v oblasti Sahelu jižně od Sahary. Zde ovládli rozsáhlá území, zabili tisíce lidí a miliony jich vyhnali z domovů.

Frustrace z rostoucí nejistoty podnítila v Mali od srpna 2020 dva vojenské převraty. Junta následně spálila mosty s tradičními západními spojenci a požádala o pomoc ruské žoldnéře. Její nečekaný červnový požadavek na odchod mírových sil OSN vyvolal obavy, že by země mohla sklouznout do ještě většího chaosu.