Západoafrické společenství stanovilo termín vojenské intervence v Nigeru

Musah dále prohlásil, že členské státy bloku doladily všechny potřebné detaily intervence a že jsou připraveny do Nigeru vstoupit kdykoli, jakmile bude vydán rozkaz. Cílem akce bude obnovit ústavní pořádek v zemi po tamním vojenském puči, a to v co nejkratší možné době.

Přestože vojenská intervence není preferovanou možností, státy ECOWAS jsou nuceny se k ní uchýlit kvůli neústupnosti a neochotě nigerské junty k jednání, dodal komisař.

„Ať nikdo nepochybuje o tom, že pokud všechno ostatní selže, statečné síly západní Afriky, jak vojenské, tak civilní složky, jsou připraveny splnit svou povinnost,“ vzkázal.

„Pokud prezidentské gardy v Guineji a Nigeru vzaly své prezidenty jako rukojmí, není nikdo, a dovolte, abych to zopakoval, není nikdo v západní Africe v bezpečí,“ nechal se na jednání slyšet ghanský ministr obrany Dominic Nitiwul.

Vojenské státy drží spolu

Na to vůdce guinejské junty odpověděl, že jsou „stoupenci celoafrické jednoty. Když mají naše národy problémy, jsme tu a vždy tu budeme. A stejné to je i s našimi bratry v Mali, Burkině Faso a Nigeru.“

Rodící se alianci ilustrují nedávná jednání zástupců vojenských vlád Nigeru a Guiney. Díky podpoře sousedních vojenských junt narostlo sebevědomí nigerských pučistů. A jejich odhodlání veřejně skoncovat se svrženou civilní vládou.