Lahve se sektem přijdou o svou jedinečnou součást, vinaři litují ztráty tradice

Vinař Florian Lauer je „nesmírně šťastný z politické pomoci EU“ a ze žádosti Itálie, která dala věci do pohybu. V případu šlo o to, zda lze při vývozu do zemí mimo EU fólii vynechat. V Německu jeho žádost o prodej lahví bez fólie nepodpořilo ministerstvo hospodářství ani Zelení.

Zhruba před dvěma lety se s podporou podobně smýšlejících lidí pokusil u správního soudu v Trevíru prosadit, aby se lahve prodávaly bez fólie, ale opět neúspěšně.

Po rozhodnutí EU se nyní cítí trochu jako David, který zvítězil nad Goliášem. On sám ročně naplní jen asi 15 tisíc lahví sektu a spolu s dalšími téměř sedmdesáti vinaři, kteří jeho věc podporují, nemají příliš významný podíl na celkové produkci v Německu.