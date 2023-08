Ekologická zkáza je zažehnána. Experti dokázali přečerpat ropu ze supertankeru u Jemenu

Chybějící miliony

Tanker byl vyroben v 70. letech v Japonsku a v 80. letech ho koupila jemenská vláda. Poslední údržba lodi o délce 350 metrů se uskutečnila v roce 2015, od té doby tanker chátrá a rezne. Pokud by se ropa z něj dostala do moře, znamenalo by to ještě horší ekologickou katastrofu než ztroskotání tankeru Exxon Valdez u Aljašky v roce 1989.

Agentura DPA píše, že OSN nyní bude naléhavě potřebovat peníze na ekologické sešrotování plavidla. Celá akce včetně likvidace tankeru vyjde podle Rozvojového programu OSN (UNDP), který ji má na starosti, na 143 milionů dolarů (3,1 miliardy korun), nyní chybí asi 20 milionů.

Šéf UNDP Achim Steiner kritizuje, že společnosti podnikající v ropném a plynárenském průmyslu doposud příliš nepřispěly. „To, že tyto firmy, které mají za sebou rekordní rok se zisky v řádech miliard, nejsou schopné se na tom podílet, je trapné a těžko pochopitelné,“ řekl.

Dodal, že UNDP musela už vyplatit různé zálohy a kvůli tomu teď nemůže vydávat peníze na různé jiné humanitární projekty.