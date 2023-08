Novinářka Foggattová: Předvolební Ameriku zcela pohltily Trumpovy soudy, neřeší se politika

Foggattová pochází z Arizony, která byl nejprve jasně republikánským státem, odkud pocházeli prominentní konzervativní politici. Od letoška má ale demokratickou guvernérku. „Byli to umírněnější (republikáni), třeba senátoři jako (John) McCain, kteří podpořili (demokratického) prezidenta Baracka Obamu a jeho program zdravotní péče. Myslím, že nynější Arizona je dobrý příklad toho, že strany mohou fungovat společně bok po boku,“ konstatovala novinářka.

Spojené státy jsou aktuálně rozdělenou zemí, míní Foggattová. „Žijeme v polarizované době, je naprosto bezprecedentní vidět, že je bývalý prezident obviněn, dokonce několikrát. Je to velmi složité. Je tu někdo, kdo řeší právní problémy a zároveň kandiduje, a potom je tu stávající prezident, jehož ministerstvo spravedlnosti vede právní spory s bývalým prezidentem. Je to složité na obou stranách,“ řekla novinářka v pořadu Události, komentáře.

Stárnoucí politici

V USA sílí kritika kvůli vysokému věku prezidentských kandidátů, ať už současného šéfa Bílého domu Joea Bidena, tak i jeho předchůdce Donalda Trumpa. „Mám pocit, že když se zamyslíme nad Trumpem a Bidenem a jejich nedostatky, odhlédnu od těch obvinění, tak jen fakt, že kandidují velmi staří muži, může být problém. Jsme si čím dál více vědomi věku politiků. Všichni, kdo v USA vykonávají významnou funkci, stárnou. Můžeme si říct, že třeba Bernie Sanders může přitáhnout mladé voliče, ale nevidíme, že by Biden měl stejnou energii,“ podotkla Foggattová.

Problém představuje podle novinářky i skutečnost, že Trumpovy soudy zcela „pohltily předvolební období“. „Jsme stále v období primárek a místo toho, abychom se bavili o tom, jestli by nebylo lepší mít nějaké mladší kandidáty, tak tu máme republikány, kteří se soustředí na to, jestli Trump půjde do vězení, nebo ne.“ A místo toho, aby se podle ní hovořilo o platformách, o politice, tak republikáni řeší, že bude-li Trump odsouzen, bude pak omilostněn.

„A demokrati jsou v pozici, kdy si myslí, že Biden je ten nejlepší protikandidát. Všichni jsou zaseknutí na svých pozicích,“ hodnotí situaci Foggattová.

Nehledě na to, jak prezidentské volby v roce 2024 dopadnou, objeví se různé dezinformace od politiků a samotných kandidátů, že hlasování provázely nesrovnalosti, či přímo podvody, obává se novinářka. „V situaci, kdy lidé nevěří, že volby proběhly správně, je to složité. Vzniká pocit, že hlasy byly nějak pozměněny,“ poznamenala Foggattová k současné atmosféře ve Spojených státech.