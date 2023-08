Nigerská junta uzavřela vzdušný prostor. Vypršelo ultimátum pro návrat prezidenta

Plány vojenského zásahu

Ministři obrany ECOWAS v pátek oznámili, že mají hotový plán intervence, včetně toho kde a kdy by státy společenství udeřily, pokud by sesazený prezident Bazoum nebyl propuštěn a dosazen zpět do úřadu. Podrobnosti ale regionální blok nezveřejnil.

S intervencí ovšem nesouhlasí všechny státy ECOWAS. Mali a Burkina Faso, které mají nyní pozastavené členství kvůli tomu, že se tam rovněž moci chopily vojenské junty, uvedly, že by intervenci v Nigeru považovaly za „vyhlášení války“ i proti nim.

Itálie již v neděli oznámila, že snížila počet svých vojáků v Nigeru, aby uvolnila místo na vojenské základně pro italské civilisty, kteří by mohli potřebovat ochranu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Francie a další země z Nigeru minulý týden evakuovaly stovky svých občanů.