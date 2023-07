Zámek Telč otevírá po rekonstrukci i dosud utajené prostory. Přístupný zůstane celoročně

Rekonstrukce vyšla na téměř čtvrt miliardy korun. Stavební práce začaly v únoru 2020, na ně navázaly restaurátorské zásahy. Do realizace zasáhla částečně stavební krize.

„Je to i otázka dostatku řemeslníků. Ukázalo se, že i to je problém u dodavatelských a subdodavatelských firem. Ale se vším jsme se poprali a jsem velmi ráda, že nakonec v závěru, díky součinnosti všech zainteresovaných subjektů, se podařilo věc dotáhnout do zdárného konce,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďa Goryczková.

Projekt zahrnoval obnovu vybraných částí zámeckého areálu včetně jejich interiérů. Jedná se o část starého gotického hradu, jižní křídlo, kapli Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy starého hradu a hospodářskou budovu bývalého zámeckého pivovaru.

Nové prohlídkové trasy

„Veřejnost se může těšit nejenom na zrevitalizované interiéry, ale také na zrestaurované historické předměty a na úpravy v exteriéru. Všechny tyto novinky jistě přivítají nejenom návštěvníci, ale také filmaři. Zámek Telč dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější natáčecí lokality,“ připomněl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Objekt si zahrál mimo jiné v mnoha pohádkách, například Pyšné princezně.

Nové prohlídkové trasy dovedou návštěvníky do expozice Zámecké muzeum, která mapuje méně známou historii města a zámku. Část se věnuje rodu Zachariáše z Hradce, jenž se v šestnáctém století zasloužil o rozmach Telče. Mimo jiné nechal tamní hrad přestavět na renesanční zámek. Na návštěvníky shlíží z obrazu, který byl namalován až po šlechticově smrti a dlouho se považoval za ztracený. Objeven byl nedávno v muzeu ve Slavonicích, které ho do telčského zámku zapůjčilo.