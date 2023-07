Ministerstvo nás v kauze Huntera Bidena omezovalo, řekli vyšetřovatelé daňového úřadu

Republikáni míří i na prezidenta

Dění navazuje na roky trvající snahy republikánů vykreslit Huntera Bidena jako zločince a aktéra rozsáhlé korupční operace, do níž je zapleten i jeho otec, tedy představitel Demokratické strany. Nic takového se zatím neprokázalo, republikánští kongresmani nicméně ve středu pokračovali v šíření nepodložených nařčení o prezidentovi, píše agentura AP.

Před sněmovním výborem pro dohled vystoupili dva zkušení vyšetřovatelé IRS Gary Shapley a Joseph Ziegler, kteří předtím poskytli výpovědi za zavřenými dveřmi. Oba byli součástí vyšetřování možných daňových přečinů Bidena mladšího, které trvalo několik let.

Podle Shapleyho případ provázel vzorec „protahování vyšetřovacích kroků“, mimo jiné v posledních měsících před prezidentskými volbami roku 2020, které otec vyšetřovaného vyhrál. Ziegler zase řekl, že se mu zdálo, že prokurátor David Weiss, který měl kauzu na starosti, byl „neustále oslabován, omezován a utlačován“ činiteli z ministerstva spravedlnosti.

Berňák chtěl Huntera obvinit i z trestných činů

Dvojice také uvedla, že IRS doporučil Bidena obvinit z trestných činů, nikoli jen přestupků, za něž nehrozí odnětí svobody. Podle Zieglera má prezidentův syn na kontě mnohé daňové přečiny včetně neoprávněných úlev za extravagantní výdaje. „Jakožto zvláštní agent v tomto případu jsem měl za to, že obvinění z trestných činů jsou dobře podložená,“ řekl kongresmanům.

Asi tím nejvýbušnějším je tvrzení Shapleyho, že prokurátor Weiss byl loni odmítnut, když požádal o možnost vznášet obvinění mimo stát Delaware, kde působí. Tato výpověď byla publikována už minulý měsíc, načež ji odmítli jak ministr spravedlnosti Merrick Garland, tak Weiss, kterého před lety do funkce jmenoval Trump. V červnovém dopise Kongresu uvedl, že byl v daném případě „nejvyšší autoritou“ a že bylo na něm, jakým způsobem obvinění vznášet.

„V zásadě je to jeden velký případ tvrzení proti tvrzení. A navzdory středečnímu slyšení to v této rovině zůstává,“ napsal The Washington Post. Událost ve sněmovně byla podle jeho analýzy ukázkou toho, jak američtí zákonodárci dokáží celé hodiny o něčem jednat, aniž by se příliš věnovali klíčovým bodům.

V Kapitolu se ukazovaly i nahé fotky

Deník The New York Times napsal, že slyšení zahrnovalo i „podívanou, která se v jednací místnosti na Kapitolu jen tak nevidí“. Odkazoval tím na moment, kdy republikánka Marjorie Taylorová Greeneová, známá svým provokativním vystupováním, začala přítomným ukazovat fotografie nahého Huntera Bidena, přičemž spekulovala o jeho intimních stycích se ženami. „Měli bychom tohle ve výboru ukazovat?“ reagoval demokrat Jamie Raskin, který slyšení označil za „absurdní divadlo“.

Republikáni chtějí ve vyšetřování prezidentova syna pokračovat a požádali o výpovědi několik zástupců ministerstva spravedlnosti včetně prokurátora Weisse. „Budeme pokračovat po stopách peněz,“ řekl předseda dohledového výboru James Comer.