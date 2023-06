„Davy osadníků si dělají, co chtějí.“ Izraelské síly přišly o kontrolu nad Západním břehem, píše Haaretz

„Vlastně nemáme žádnou kontrolu nad davem osadníků, kteří si (na Západním břehu) dělají, co chtějí,“ řekl deníku Haaretz vysoký činitel armády.

Rozpory ve vládě

Prohlášení kritizovala krajně pravicová ministryně Orit Strocková, která šéfy armády, policie a tajné služby přirovnala k ruským wagnerovcům. „Vydali prohlášení o židovském nacionalistickém terorismu. Kdy si myslí, že jsou? Wagnerova skupina?“ řekla Strocková s odkazem na ruské žoldnéře, kteří se o víkendu krátce otevřeně vzbouřili proti ruskému armádnímu vedení.

Ministryně se za svá slova později omluvila. Zdůraznila také, že je proti násilnostem části osadníků, zároveň ale řekla, že je potřeba zasáhnout proti „vesnici vrahů“. „V normální zemí proti vesnici vrahů konají bezpečnostní složky,“ prohlásila s odkazem na palestinskou obec, která se v sobotu stala dalším terčem útoků osadníků.

Bez shody na opatřeních na obnovení pořádku na Západním břehu skončila v úterý večer i schůzka premiéra Benjamina Netanjahua s několika ministry a šéfy armády a tajné služby. Důvodem bylo podle serveru The Times of Israel zejména to, že ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir odmítl odsoudit násilnosti osadníků a místo toho vyzval k tvrdším zásahům proti Palestincům.