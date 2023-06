Švédsko vydá Turecku Kurda odsouzeného za držení marihuany. Spekuluje se o souvislosti se vstupem do NATO

„Vláda rozhodla o vydání 35letého tureckého občana ze Švédska,“ řekl AFP představitel švédského ministerstva spravedlnosti Ashraf Ahmed. Na realizaci rozhodnutí bude mít švédská vláda čtyři týdny.

Muž byl v roce 2014 v Turecku odsouzen k více než čtyřletému trestu vězení za to, že u sebe měl marihuanu. Po podmínečném propuštění se přestěhoval do Švédska, ale loni v srpnu zde byl zatčen na žádost turecké prokuratury, která po něm chce, aby si odpykal zbytek trestu. Muž tvrdí, že se dostal do hledáčku tureckých úřadů kvůli své podpoře PKK.

Turecko dlouhodobě vytýká Švédsku, že nedostatečně zasahuje proti kurdským radikálům. Je to jeden z hlavních důvodů, proč Ankara stále neratifikovala žádost Stockholmu o členství v NATO.

Švédsko chce do NATO

Švédsko požádalo o vstup do NATO s další dlouho neutrální zemí Finskem po obnoveném napadení Ukrajiny ruskou armádou loni v únoru. Finské členství turecký parlament schválil letos koncem března, a Finsko se tak začátkem dubna stalo 31. členem Severoatlantické aliance. Vstup Švédska blokuje už jen Ankara a Budapešť.

Ankara požaduje vydání desítek členů či sympatizantů PKK žijících ve Švédsku, které označuje za teroristy. Švédsko uvádí, že tomuto požadavku není možné vyhovět, protože konečné slovo v těchto případech mají nezávislé soudy.

Minulý týden švédská prokuratura obvinila tureckého občana podezřelého z násilné trestné činnosti a financování PKK.

Zástupci Švédska, Turecka a NATO budou o švédské žádosti o členství jednat znovu tento týden. Stockholm chce, aby byl ratifikační proces dokončen do summitu Aliance, který se bude konat v polovině července ve Vilniusu.