Ukrajinské jednotky hlásí osvobození obce Blahodatne na západě Doněcké oblasti

„Invazní síly vzdorovaly do posledního muže, ale nedokázaly zastavit útok,“ stojí v prohlášení jednotky, které cituje web listu Ukrajinska pravda. Její vojáci také informovali o zajetí několika Rusů. Ti prý poskytli informace, které povedou k dalšímu ukrajinskému postupu.

Americký Institut pro studium války uvádí i další postupy Ukrajinců. Cituje mluvčího východní skupiny vojsk Serhije Črevatého, podle něhož na bachmutském úseku Ukrajinci postoupili o 1400 metrů.

Uvádí dále, že podle geolokovaných záběrů Ukrajinci získali také některé oblasti na západě Záporožské oblasti jižně od města Orichiv.

Ukrajina v posledních dnech zahájila ofenzivu s cílem vytlačit ruské okupační síly. Podle dostupných informací se soustředí zejména na jižní část fronty v Záporožské a Doněcké oblasti. Pokud by byla úspěšná, mohla by osvobodit okupované území až k břehům Azovského moře, což by přetnulo pozemní spojení ruských jednotek na okupovaném Krymu a v části Chersonské oblasti s Ruskem a okupovanou Ukrajinou na východě a severovýchodě.