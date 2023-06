Tým, který poškodil Nord Stream, operoval z Polska, píše The Wall Street Journal

Němečtí vyšetřovatelé se zabývají důkazy, podle kterých sabotážní tým využil k poškození plynovodu Nord Stream jako operační základnu Polsko. Napsal to deník The Wall Street Journal (WSJ). Německý spolkový kriminální úřad a polská kancelář předsedy vlády na žádosti agentury Reuters o komentář zatím nereagovaly. Potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále do Evropy, loni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy.