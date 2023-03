Podle USA může za útokem na Nord Stream stát proukrajinská skupina, píše NYT

Nové zpravodajské informace, kterými disponují představitelé USA, naznačují, že za loňským útokem na plynovod Nord Stream stojí proukrajinská skupina. Nejsou však žádné důkazy, že by se do operace zapojili nebo o ní věděli ukrajinští představitelé, napsal v úterý americký list The New York Times (NYT).