Nová komise bude v Polsku zkoumat ruský vliv na politiky. Podle opozice se chce vláda zbavit konkurence

„Prakticky po celou dobu vlády Donalda Tuska on i jeho spolupracovníci viděli v Rusech partnera. Partnera pro energetickou spolupráci, partnera pro investice,“ říká v YouTube videu na kanálu PiS poslanec této strany Radoslaw Fogiel.

Nesouhlas ze zahraničí

Proti zavedení komise se postavily i Spojené státy. „Vláda USA je znepokojena schválením nového vládního zákona, který může být zneužit k zásahu do svobodných a spravedlivých voleb v Polsku,“ napsalo ve svém stanovisku americké ministerstvo zahraničí.

„Evropská komise se nebude zdráhat podniknout odpovídající kroky, pokud bude zákon opravdu platit,“ varoval eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders.



Právu a spravedlnosti jde podle komentátorů spíš o přitažlivé téma do kampaně než o skutečný Tuskův konec v politice. Vzhledem k odmítavým reakcím ze světa i od dalších opozičních stran se ale tento záměr může obrátit proti vládnoucí straně.

Opozice se mobilizuje

Jméno Donalda Tuska v kapani zní celou dobu, protože je pořád silná polarizace mezi ním a Kaczińským, podotýká reportér Seznam Zpráv Filip Harzer, který se dlouhodobě soustředí na dění v Polsku. Potvrzuje názor, že PiS nechce Tuska zlikvidovat, ale jen pošpinit jeho obraz.

„Jeho jméno je v médiích propíráno nepřetržitě, on je hlavní nepřítel, vykreslovaný jako nepřítel těch skutečných, konzervativních Poláků,“ říká Harzer. „Naopak myslím, že Právo a spravedlnost se mohlo trefit do vlastní nohy, protože to může mobilizovat voliče opozice.“

Harzer připomněl demonstraci, která se chystá na neděli ve Varšavě. Podle něj to vypadá, že protest sjednotí opozici.