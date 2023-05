Křehké súdánské příměří se prodlužuje o pět dní. Místy je však slyšet střelba

Nejméně milion uprchlíků

Súdán podle odhadů vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippa Grandiho během šesti měsíců od začátku bojů opustí 800 tisíc Súdánců a 200 tisíc cizinců. Grandi to uvedl při rozhovoru v Káhiře poté, co navštívil hranici se Súdánem. „Tato prognóza, že v příštích několika měsících dosáhneme těchto vysokých čísel, může být dokonce konzervativní,“ řekl ale později. „Zpočátku jsem nevěřil, že tomu tak bude, ale teď se začínám obávat,“ dodal.

Zhroucení práva a pořádku v Súdánu a „spousta lidí, kteří se zoufale snaží pokračovat ve svých životech“, by podle Grandiho mohly být živnou půdou pro obchodování s lidmi, přičemž zbraně proudící přes hranice by mohly vyvolat další násilí. „Viděli jsme to v Libyi a v Sahelu. Nechceme, aby se to opakovalo, protože to bude násobit krize a humanitární problémy,“ řekl Grandi.

UNHCR požádal o 470 milionů dolarů (10,4 miliardy korun) na šestiměsíční reakci na uprchlickou krizi v Súdánu, podle Grandiho zatím získal pouhé procento těchto prostředků. Dárcovská konference je podle šéfa úřadu OSN zapotřebí a mezinárodní společenství, které se zabývá Ukrajinou napadenou Ruskem, jí nevěnuje dostatečnou pozornost. „Je jasně cítit nepoměr, který je velmi nebezpečný. Tato krize má potenciál destabilizovat celý region i širší oblast, stejně jako tomu je v případě Ukrajiny v Evropě,“ řekl.

UNHCR se podle Grandiho snaží začít pomáhat v severosúdánském městě Vádí Halfa, kde mnoho súdánských mužů ve věku 16 až 50 let uvázlo při podávání žádosti o vízum do Egypta. Ženy, děti a starší lidé víza nepotřebují. Pomoc je podle Grandiho také třeba dodat do nárazníkové zóny mezi egyptskými a súdánskými hraničními přechody, kde se prchající rovněž potýkají s dlouhým čekáním.