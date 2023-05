Turecko mezi Ukrajinou a Ruskem. Znovuzvolený Erdogan využívá klíčové pozice své země

Ankara zavírá oči také nad vojenskou pomocí. Začátkem května měla například Ukrajina podepsat tři nové dohody s výrobcem dronů Bayraktar, které sehrály důležitou roli po propuknutí plnohodnotné invaze. Opakované ruské námitky turecká vláda odmítla s tvrzením, že nebude zasahovat do aktivit soukromých podniků. Po loňské výměně zajatců se také pod osobní ochranu tureckého prezidenta dostali obránci Azovstalu. Tayyip Erdogan se zaručil, že do konce války zůstanou v Turecku.

Turecko se stalo dopravním uzlem, protože oproti dalším západním zemím nezakázalo ruským letadlům využívat svůj vzdušný prostor. To se týká také obchodu. Podle tureckého think-tanku Rusové loni založili v Turecku o 670 procent více firem než v předchozím roce. V zemi našli útočiště před sankcemi proti Rusku, jejichž přijetí se Erdogan zdržel.

Ruský koncern Rosatom teď dokončuje stavbu první turecké jaderné elektrárny na jihu země. V souvislosti s ruskou agresí se nesnížila ani dodávka ruského plynu do Turecka, která se nadále drží na více než 40 procentech tamní spotřeby. Jak se ukazuje, Turecko obchoduje a vydělává na obou stranách.

Zpravodaj ČT David Borek také upozornil na fakt, že gratulace do Ankary přišly z řady jinak znepřátelených států a skupin - jako je třeba právě Ukrajina a Rusko nebo Izrael a Palestinská autonomie. Jde podle něj o důsledek toho, že je Turecko z hlediska své polohy „neopomenutelné“ ve věcech mezinárodní politiky.

Své klíčové pozice by mohl podle zpravodaje Václava Černohorského chtít Erdogan využít i v otázce přijetí Švédska do NATO. „Americký prezident Joe Biden mluvil o svém telefonickém rozhovoru s nově zvoleným prezidentem a řekl, že toto téma přišlo na pořad jejich rozhovoru,“ podotkl Černohorský. „Podle Bidena ale Erdogan mluvil zároveň o nákupu letadel F-16. Tedy opět vidíme, že to švédské členství může být předmětem nějakého obchodu mezi Ankarou a Washingtonem,“ dodal.