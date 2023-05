Klimatičtí aktivisté stupňují své akce. Na Poslední generaci se zaměřila velká policejní razie

Ranní cesta do práce nebývá pro většinu lidí nejoblíbenější částí dne. Pokud navíc spěchající řidiče zastaví protest několika aktivistů, většinu z nich to nepřivede k rozjímání o záchraně života na Zemi. Před příjezdem policie už několikrát došlo na násilí. Ještě častěji zní ostrá slova. „Dělají tyhle s*ačky pořád a jiné už to nebude. Všechny akorát naštvou a nic se nezmění,“ říká řidič Lennart Schumacher.

Pochopení nemají ani soudy, které aktivisty za přilepování se vteřinovým lepidlem k uměleckým dílům nebo vozovce odsuzují k vysokým pokutám i kratším pobytům ve vězení.

Členové hnutí jsou ale přesvědčeni, že lidstvo míří do záhuby a jen jejich akce ho mohou na smrtelné nebezpečí včas upozornit. „Strávil jsem třiadvacet dní ve vězení. Týden po propuštění jsem se vrátil zpět na stejné místo a zas ho zablokoval,“ popisuje člen Poslední generace Joel Schmitt.

Žalobci: Jde o kriminalitu

Pobyt ve vězení je v Německu pro ekologické aktivisty spíš výjimečný. Za blokování silnic byli dřív hlavně pokutováni. Že se přístup státní moci mění, ale tento týden potvrdila velká policejní razie v domovech členů hnutí a zablokování v přepočtu asi 33 milionů korun, které vybrali od dárců. Podle žalobců sloužily k financování kriminálních aktivit.

„Jde o obvinění z členství nebo podpory zločinecké organizace. Konkrétně je to zločinecká organizace jménem Poslední generace,“ uvedl mnichovský státní zástupce Klaus Ruhland.

Poslední generace si ale stěžuje na šikanu státu a tvrdí, že všechny její akce jsou legální a především legitimní. „Snaží se nás vyděsit, protože neustále poukazujeme na porušování ústavy touto vládou. A také, že tato vláda posílá své vlastní děti do klimatického pekla,“ míní členka Poslední generace Carla Hinrichsová.