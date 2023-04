Aktivisté z Poslední generace plánují ochromit Berlín. Město se bude bránit

Požadavky aktivistů jsou tři: omezení rychlosti na dálnici na sto kilometrů v hodině, měsíční jízdenka po celém Německu za devět euro a vytvoření takzvané Společenské rady. „Společenská rada vypracuje opatření, kterými Německo sociálně spravedlivým způsobem ukončí využívání fosilních paliv do roku 2030,“ vysvětlila mluvčí hnutí Aimeé van Baalenová.

Německo začalo kvůli ruské invazi na Ukrajinu a s ní související energetické krizi navzdory původním plánům spalovat více uhlí. Odstavené hnědouhelné elektrárny jsou tak opět v provozu. To se nelíbí klimatickým aktivistům.

Od hnutí se distancovali Zelení i Fridays for Future

Poslední generace je hnutí, které je vidět. V galeriích vylévá omáčky na obrazy, venku se přilepuje k silnicím a blokuje dopravu. Podobné protesty nyní ve velkém čekají Berlín. Město se ale hodlá bránit.

„Samozřejmě, že chceme chránit klima. Ale prohlášení, že paralyzují město, to nemůžeme a nebudeme tolerovat. Bohužel i za to je třeba nést odpovědnost, to je naprosto jasné,“ okomentovala berlínská senátorka pro bezpečnost Iris Sprangerová.

Od hnutí se již distancovala strana Zelených i hnutí Fridays for Future. Blokády měst podle nich širokou veřejnost pro boj s klimatickými změnami nezajistí.

Aktivisté Poslední generace už stanuli i před soudem. Nejtvrdší trest je zatím několikaměsíční odnětí svobody. Další procesy se připravují.