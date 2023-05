Čeští dobrovolníci proškolili v bojové zdravovědě na pět tisíc Ukrajinců

Štáb zpravodaje ČT na Ukrajině Andrease Papadopulose zachytil nácvik modelové situace: voják byl postřelen a jeho jednotka, která je pod palbou, ho má zachránit. Zatímco zde, v lesích západní Ukrajiny, jde jen o zkoušku, na frontě se jedná o častý scénář.

Nejdříve proto zajistí okolí. Krvácení zastaví škrtidlem a poté hledají způsob, jak zraněného dostat pryč mimo potenciální dostřel. Tam mu pak poskytnou základní ošetření. „Byly tam drobný chybičky, ale kdyby to provedli takhle, tak je to výborný, protože ten člověk se dostal do bezpečí a bylo mu poskytnuto ošetření a transport,“ hodnotí výkon Ukrajinců český dobrovolník z projektu Project Phoenix Tactical Care s přezdívkou Johnny.

„Už tady působím poněkolikáté a myslím, že to má velký smysl,“ myslí si další český dobrovolník, který si nechává říkat Fox.

Dovednost, která se hodí na bojiště

Skupina má asi dvacet členů, na Ukrajině se střídají, často si kvůli tomu berou v práci dovolenou. Od loňského května jim rukama prošlo na pět tisíc vojáků. Tentokrát je to osm příslušníků ukrajinské rozvědky, přibližuje zpravodaj Papadopulos. Řada z nich má za sebou bojové nasazení na východě. Poprvé základním kurzem projektu Phoenix procházeli před rokem. Někteří už znalosti využili v praxi. „Byl to úder dělostřelectva. Ztratil ruku. Zaškrtil jsem mu to a bylo,“ vzpomíná ukrajinský voják přezdívaný Casper.

Zakladatel projektu s přezdívkou Taylor byl nedávno na východě Ukrajiny během nasazení smrtelně zraněn. Přesto budou členové týmu nadále působit i na frontové linii. „Je to i pro nás, abychom získali zkušenosti, ověřili si, jak to funguje, a abychom je tady učili to, co budou venku potřebovat,“ říká Johnny.

Vybavení a připravenost vojáků není podle českých dobrovolníků po roce války ideální. Chybí často třeba kvalitní škrtidla. Čerstvě mobilizovaným pak disciplína. Český projekt Phoenix pokračuje díky dárcům a sbírkám už druhým rokem. Do něj si jeho členové přejí získat lepší terénní vůz, dodal zpravodaj ČT.