Prezident Pavel navštívil Dánsko, na summitu varoval před Ruskem a Čínou

„Ukrajina udržuje imperialistické cíle Ruska v mezích, a proto by naším cílem mělo být co nejvíce ji integrovat, protože sdílí naše hodnoty,“ řekl Pavel, podle něhož by cílem svobodných zemí měl být vstup Kyjeva do Evropské unie a NATO. Válku na Ukrajině považuje český prezident za boj za základní demokratické hodnoty, protože „chceme žít ve světě s platným mezinárodním právem, který neurčuje větší síla, ale který vychází ze vzájemného respektu a dialogu“.

Na rozdíl od Ruska má podle Pavla skutečnou sílu Čína, která se snaží získat hlavní slovo v globální politice hlavně ekonomickými prostředky. Mnoho politiků na Západě věřilo v čínský kapitalismus, možnosti rychlých zisků a neuvědomili si hrozby, které s tím souvisejí. „Je to, jako bychom se postupně vařili jako žába ve vodě,“ řekl český prezident.

Cestu na sever Evropy jsem dnes zahájil v Kodani setkáním s dánskou premiérkou Mette Fredriksen. Hovořili jsme o přípravě na zásadní summit NATO, aktuálních bezpečnostních výzvách i otázce energetické nezávislosti na Rusku. pic.twitter.com/OVpAfYKoYU — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 15, 2023

Čína si zajistila nerostné zdroje, pustila se do moderní kolonizace mnoha afrických zemí a otevřeně hrozí násilným sjednocením s Tchaj-wanem, ostrovem s demokratickou vládou, který považuje za svoji vzbouřeneckou provincii. „Jde zase o střet hodnot… svoboda a demokracie na jedné straně a potlačování svobod na straně druhé,“ podotkl Pavel.

Čína využívá současného oslabení Ruska a jeho levných nerostných surovin, stejně jako toho, že západní země se zapojily do podpory Ukrajiny. Zároveň si Peking uvědomuje, že kdyby přímo dodával zbraně Rusku, mělo by to dalekosáhlé následky pro něj i pro ekonomické řetězce, které na Západě vytvořil. Pavel věří, že otevřená válka s Čínou nepřijde, nicméně „je nutné ji považovat za ohrožení“.