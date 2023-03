Českým a polským záchranářům chybí dohoda o příhraniční spolupráci

Když se člověku něco stane v horách na pomezí dvou států, je mu jedno, ze které strany hranic pro něj přiletí záchranka. Jenže ne vždy to tak funguje. Příkladem můžou být nejvyšší české hory. Krkonoše jsou oblíbené jak mezi Čechy, tak i Poláky. Chybí ale jeden podpis, který by zajistil, že by čeští zdravotníci mohli zasahovat v Polsku – a tedy i na tamních svazích Krkonoš, když se tam český turista dostane do nesnází. Věnoval se tomu pořad Zóna ČT24, jehož tématy jsou bezpečnost a výzvy dnešního světa a který moderovali Michal Kubal a Martin Řezníček. Věnovali se rovněž bezpečnosti v kyberprostoru, kterou ohrožují falešné účty na sociálních sítích, a přiblížili práci Mezinárodního trestního soudu.