Londýnská policie potřebuje „radikální reformu“, uvedla zpráva zadaná po vraždě Britky policistou

„Jak uvnitř organizace, co se týče zacházení s policisty a zaměstnanci, tak vně organizace, pokud jde o zajištění bezpečnosti komunitám, vládne institucionální rasismus, sexismus a homofobie,“ píše se ve zprávě, podle které policisté „zklamali ženy a děti“.

Největším problémem pro nápravu nedostatků je podle šetření zvyk policie chránit své členy a popírat rozsah potíží.

„Ať už se na to podíváte jakkoliv, (…) důkazy jsou naprosto jasné. Je jako instituce zaujatá a diskriminační? Ano, je,“ řekla k londýnské policii Caseyová novinářům před zveřejněním zprávy.

Děláme pokroky, tvrdí šéf londýnských strážníků

Londýňanům se omluvil současný šéf metropolitní policie Mark Rowley. „Je to příšerné. Když si sednete a přečtete tu zprávu, vyvolá to ve vás celou řadu emocí. Vyvolá to hněv, frustraci, stud,“ řekl podle serveru BBC Rowley. Londýnská policie podle něj posílila oddělení profesních zásad a dochází k velkému propouštění policistů. Práce ale není hotová, dodal.

„Nemohu říct, že jsme riziko špatných policistů snížili na nulu, ale každý den se probíráme lidmi a děláme pokroky,“ odpověděl Rowley podle agentury Reuters na otázku, zda u policie stále souží policisté obvinění z trestných činů jako jsou vraždy, znásilnění nebo domácí násilí.