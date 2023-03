Lotyši posílají na Ukrajinu auta, která zabavili opilcům

Od počátku roku bylo v téměř dvoumilionové pobaltské zemi zabaveno řidičům, u nichž hladina alkoholu v krvi přesáhla hodnotu 1,5 promile, přibližně dvě stě aut.

Jejich původní majitelé nedostanou od státu žádnou kompenzaci. Usednutí za volant v opilosti se proto může během krátkého intervalu změnit ve velmi nákladnou záležitost.

„Je to děsivé, když si uvědomíte, kolik vozidel řídí v naší zemi opilí lidé,“ řekl Reinis Pozňaks, zakladatel neziskové organizace známé jako Twitter Convoy, která byla lotyšskou vládou pověřena dodáním vozidel na Ukrajinu.

🇺🇦 Uz Ukrainu dodas pirmie astoņi dzērājšoferiem konfiscētie auto



Visu astoņu auto provizoriskā tirgus vērtība lēsta ap 18 500 eiro.



Lasi vairāk: https://t.co/EAJCEYILS2 pic.twitter.com/prOALUeCym — Delfi (@DelfiLV) March 8, 2023

„Nikdo nečekal, že opilých řidičů bude tolik. Vláda se nestíhala zbavovat zabavených aut a záchytná parkoviště jí nestačila. Proto jsem přišel s nápadem, že bychom je mohli poslat na Ukrajinu,“ vysvětlil Pozňaks.

Týden co týden by měla okupované zemi odeslat organizace čtyřiadvacet aut. Bude to pro ni sice přestavovat test vlastních limitů, ale Pozňaks je v tomto směru sebejistý.

Od začátku válečného konfliktu totiž odeslala na Ukrajinu přibližně dvanáct set vozidel, která získala poté, co na Twitteru zveřejnila žádost o dar. V loňském roce díky tomu vybrala dva miliony eur na nákup, renovaci a transport aut.

Uznání od ministra financí

Nezištnou pomoc zmíněné neziskové organizace vnímala lotyšská vláda jako inspiraci, což potvrdil ministr financí Arvils Ašeradens. Zároveň konstatoval, že vláda i proto upustila od pokusů o dražbu vozidel.

„Od nápadu k jeho realizaci uplynulo něco málo přes měsíc. Jsem vděčný, že jsme jednomyslně schválili změnu zákona o podpoře civilistů na Ukrajině. Opět jsme potvrdili naši jednotu v poskytování pomoci Ukrajině, pro kterou jsme připraveni udělat víceméně cokoli,“ zdůraznil Ašeradens.