Luke Skywalker podepíše plakáty Hvězdných válek. Výtěžek podpoří ukrajinské drony

Zároveň upozornil, že Hvězdné války byly původně pohádkou pro děti. Naproti tomu realita toho, co se děje na Ukrajině, je neúprosná a trýznivá. Srovnávání těchto světů by proto nemělo zlehčovat „skutečné hrůzy, kterým Ukrajinci čelí.“

Životně důležité drony

Peníze získané z prodeje plakátů poputují na ukrajinskou fundraisingovou platformu United24. Hamill se už v září stal velvyslancem projektu „Armády dronů“ poté, co ho o to osobně požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že „cokoliv mohu udělat, jakkoli je to malé, je něco, co cítím jako povinnost udělat“.

„Armáda dronů“ zahrnuje pořizování, údržbu a výcvik bezpilotních letounů, které se podle internetových stránek projektu používají k monitorování frontové linie. „Drony jsou v tomto konfliktu životně důležité. Jsou očima na obloze. Chrání hranici, monitorují,“ řekl Hamill.

Projekt je společným podnikem ukrajinských ozbrojených sil, ministerstva digitální transformace a také platformy United24. Tu založil právě Zelenskyj a dosud vybrala přes 1,8 milionu eur. Ambasadory platformy byly jmenovány i další celebrity – včetně kapely Imagine Dragons či zpěvačky a herečky Barbry Streisandové.