Začalo švédské předsednictví v Radě Evropské unie. Prioritami bude Ukrajina a zelené energie

„Dnes už je to deset měsíců, co se ruský prezident Vladimir Putin snaží zničit náš evropský systém. Ale my se budeme bránit a budeme bránit Ukrajinu,“ řekl v úvodu tiskové konference švédský premiér Kristersson.

Bezpečnost podle něj zajistí pokračující vojenská, finanční a humanitární podpora Ukrajiny, obzvlášť vojenská pomoc bude hlavní prioritou Švédska v čele Rady Evropské unie.

„Ukrajinci jsou stejně odhodlaní, jako tomu bylo prvního dne. My je budeme podporovat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Jsem ráda, že jste Ukrajinu zmínil jako svou první prioritu,“ odpověděla von der Leyenová.

Předsedkyně Evropské komise doplnila, že EU brzo uvolní první část z úvěrového programu pomoci pro Kyjev o celkové výši osmnáct miliard euro. Komise se také bude snažit koordinovat různé podpůrné akce, aby zajistila obnovu Ukrajiny, kterou chce kombinovat s reformami a investicemi. Ty jí mají vydláždit cestu k plnoprávnému členství v EU.