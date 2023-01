McCarthy je předsedou americké sněmovny. Uspěl na patnáctý pokus

Dokud nebylo vyjasněno předsednictvo, byla Sněmovna reprezentantů paralyzovaná. Noví poslanci ani nemohli složit přísahu, nemohly vzniknout komise a zasednout výbory. Republikánská strana v listopadových volbách získala 222 ze 435 mandátů a většina jí připadla po čtyřech letech. Je to ale docela těsná většina, takže postoj McCarthyho vnitrostranických odpůrců měl zásadní vliv.

Ke grantulantům McCarthymu se záhy připojil i americký prezident Joe Biden. Uvedl, že je připraven spolupracovat s republikány, kde to bude možné.

Ve čtrnáctém hlasování chyběl ke zvolení McCarthyho už jen jediný hlas, tehdy jich získal 216 od 432 hlasujících kongresmanů. Na patnáctý pokus několik republikánů, kteří dříve hlasovali pro jiného kandidáta, nepodpořili nikoho, což ovšem znamenalo, že McCarthymu nepřímo pomohli ke zvolení. Někteří postoj změnili poté, co s nimi promluvil bývalý prezident Donald Trump. Rozhodující okamžik ve Sněmovně reprezentantů nastal, když odhlasoval montanský kongresman Ryan Zinke. V tom okamžiku bylo jasné, že McCarthy již má potřebný počet hlasů, a tak vypukly oslavy, k nimž se ale podle BBC nepřipojili například Matt Gaetz nebo Laurent Boebert, i když i oni přispěli k tomu, že McCarthy uspěl. Nakonec získal podporu 216 z 428 hlasujících kongresmanů.

Nového předsedu si kongresmani marně volili tři dny. Trvalo to nejdéle od roku 1859. Sedmapadesátiletý kandidát Republikánské strany narazil na odpor dvou desítek členů své strany, kteří opakovaně podporovali jiné kandidáty. Jejich postoj byl neměnný jedenáct kol. Na dvanáctý pokus se rebelie scvrkla na sedm hlasujících, v následujícím dokonce na šest.

Zpravodaj České televize ve Spojených státech Bohumil Vostal upozornil, že i když drama spočívající ve volbě předsedy sněmovny skončilo, budou následovat další. „Je to jen ochutnávka toho, co republikány čeká v příštích měsících a možná dvou letech. Jsou rozhádaní a pro Kevina McCarthyho bude velký problém rozhádané frakce spojovat,“ podotkl.

Mnozí pozorovatelé situaci vysvětlují i tak, že rozkol z posledních dní navazuje na roky tahanic mezi frakcemi Republikánské strany a že do něj vstupuje i osobní nedůvěra vůči McCarthymu, kterého ostře pravicové křídlo nepovažuje za ideologického spojence. Nejradikálnější kritici zároveň podle některých komentářů nemají motivaci k tomu činit kompromisy. „Víc než cokoli jiného se zdá, že nejzarytější McCarthyho oponenti jej zkrátka chtějí sesadit,“ uvádí v komentáři list The New York Times.