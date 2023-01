Putinovi vadí vše, co se v Evropě stalo od sjednocení Německa, míní Romancov

„Je samozřejmě možné, že se Putin pokouší tímto způsobem vrátit do hry i církevní rozměr konfliktu, ale pro člověka jeho kvalit to rozhodně není nejdůležitější důvod,“ míní Romancov.

V případě, že by se Rusku podařilo vojenským způsobem realizovat své cíle, ukázalo by se, že důvodů, kvůli kterým bylo možné válku vést, byla celá řada. Romancov zmínil například surovinový potenciál na východní Ukrajině.

„Jsou tam továrny, které už jsou dnes většinou zničené, ale byly součástí vojensko-průmyslového komplexu Sovětského svazu. A víme, že už v roce 2014 Rusové takzvaně evakuovali řízení tech továren ‚k sobě‘, aby vykompenzovali skutečnost, že Ukrajina měla v době někdejšího Sovětského svazu z hlediska obranného průmyslu velice důležité místo,“ vysvětlil politický geograf. Rusové tak v té době zjistili, že je výhodnější mít výrobny komponentů do svých zbraňových systémů na svém území než v sousedním zahraničí.

Putin chce, aby ho Evropa žádala o „štempl“

Nejdůležitější ale podle Romancova – podobně jako v případě invaze do Československa v roce 1968 nebo vpádu do Afghánistánu v roce 1979 – zůstávají důvody ideologické. „Jestli je v Rusku něčeho dost, tak je to místo,“ odmítl naopak argumentaci pro invazi takzvaným životním prostorem.

Politický geograf také připomněl projev ruského diktátora Vladimira Putina v Mnichově z roku 2007: „Tam dal jednoznačně najevo, že je Rusko kategoricky nespokojeno s tím, jakým způsobem se začala vytvářet evropská bezpečnostní architektura po rozpadu Sovětského svazu.“

Poslední krok z hlediska vývoje Evropy, se kterým Rusko podle Romancova nemá problém, bylo znovusjednocení Německa v roce 1990. „To je něco, co si Moskva v tento okamžik ještě netroufne odmítat nebo rozporovat,“ dodal.

Naopak vše, co se odehrálo od rozpadu Sovětského svazu, bylo bez explicitního ruského souhlasu a Putin je nyní přesvědčen, že pozice Ruska v mezinárodním systému je natolik silná, aby Evropa na všechny další události potřebovala od Moskvy „štempl“.