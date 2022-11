Bachmut odolává. Rusko znovu spoléhá na dělostřeleckou převahu, síly se ale vyrovnaly

Poté, co v létě ruská armáda dobyla sousední Luhanskou oblast, se obsazení Bachmutu zdálo jako nevyhnutelné pokračování ofenzivy na východě, které by Rusku otevřelo dveře ke dvěma strategickým městům – Slovjansku a Kramatorsku. Ruská armáda je ale nyní oslabená a tento scénář je tak podle řady analytiků nepravděpodobný. Zvláště poté, co útočníci přišli o opěrné body na severovýchodě země.

„Ruská armáda se stále potýká s nerealistickými politickými požadavky na postup,“ cituje web New York Times Michaela Kofmana z amerického výzkumného centra CNA. „Vzhledem k nedostatečné kvalitě dostupných jednotek a ubývajícím zásobám dělostřelecké munice ale není pravděpodobné, že tato snaha bude úspěšná,“ dodává s odkazem na nedostatečné ruské zásobování na frontě.

Bachmut je nyní, i navzdory sporné strategické hodnotě, v centru ruských snah o prolomení ukrajinské obrany, a na místní frontu tak podle ukrajinských vojáků údajně míří i nově mobilizovaní vojáci, kteří mají s obklíčením města pomoct.