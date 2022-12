„V patnácti mi ukradli dětství.“ Řada Američanů netuší, že státy USA dovolí tisíce sňatků dětí

Roli hraje chudoba i pobožnost

K dětským sňatkům dochází častěji na venkově než ve městech, sdělil pořadu Frontline americké stanice PBS Nicholas Syrett, který je autorem knihy „American Child Bride: A History of Minors and Marriage in the United States“.

Klíčovým faktorem je stejně jako jinde ve světě i otázka blahobytu. „Téměř všechny důkazy naznačují, že dívky ve městech se nevdávají mladé, že dívky ze střední třídy nebo bohatých rodin se nevdávají mladé. Toto je venkovský fenomén a je to fenomén chudoby,“ podotkl Syrett.

Právě pořad televize PBS Frontline zveřejnil v roce 2017 svoji studii, která rozhýbala vody společnosti. Podle této studie vstoupilo do manželství v USA mezi lety 2000 a 2015 přes 207 tisíc nezletilých.

Syrett v jiném příspěvku pro The Conversation upozorňuje, že jižanské státy jako Alabama, Kentucky či Západní Virginie mají spolu s venkovskými státy na západě v čele s Idaho nejvyšší podíl na dětských svatbách. „Existuje v nich značná chudoba a současně jsou domovem pro pobožné konzervativce, kteří často vidí svatbu jako řešení sexu u teenagerů a předmanželského těhotenství,“ uvedl expert s tím, že rodiny i někteří okresní státní zástupci v případě sňatku zavírají oči před jasným znásilněním.

Zrádné zákony

Děti v USA přitom čelí stejným hrozbám jako jinde ve světě, ať už je to nižší dosažené vzdělání, chudoba či riziko zdravotních potíží. „Dětské svatby podkopávají zákony týkající se znásilnění a často zakrývají to, co by se jinak považovalo za sexuální zločin,“ konstatuje Unchained At Last.

Organizace v této souvislosti připomíná, že federální trestní zákoník sice zakazuje pohlavní styk s dítětem do patnácti let, výjimku však umožňuje párům, které předtím vstoupí do manželství.