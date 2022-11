Ukrajinci se musejí potýkat s výpadky proudu. Putin chce, abychom pomřeli, říká Kličko

Kavárna paní Alyony se na jaře stala prvním podnikem, který v Buče hned po osvobození ukrajinskými silami otevřel. Chtěli tu co nejdříve zapomenout na hrůzy, které se odehrály pár bloků odsud. Několik měsíců se to dařilo, než Rusko vystupňovalo útoky na elektrárny, teplárny a rozvodné sítě. Do klidu je znovu daleko. Topení nefunguje, i hodiny denně teď musí vydržet bez elektřiny ze sítě. Bez přístupu k elektřině je aktuálně podle ukrajinského prezidenta Zelenského asi pět milionů Ukrajinců.