Laureátem Sacharovovy ceny je ukrajinský lid

Sacharovovu cenu si podle Metsolaové nikdo nezaslouží víc než Ukrajinci. Předsedkyně europarlamentu v této souvislosti uvedla, že svět v posledních devíti měsících viděl Ukrajince bránit svou zemi, svobodu, domovy a své rodiny. „Ukrajinci také riskují své životy za Evropu, aby hájili hodnoty, které všichni vyznáváme: svobodu, demokracii a právní stát,“ řekla maltská politička.

„Toto ocenění je určeno Ukrajincům, kteří bojují na místě. Těm, kteří byli nuceni uprchnout. Těm, kteří ztratili své příbuzné a přátele. Všem těm, kteří se postavili a bojují za to, v co věří. Vím, že statečný ukrajinský lid se nevzdá a my také ne,“ doplnila.