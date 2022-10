FBI poslala státnímu zástupci důkazy o daňových deliktech a nepovoleném nákupu zbraní Bidenova syna

O tom, že agentura poskytla federálním prokurátorům důkazy o údajných trestných činech, jako první informoval deník Washington Post.

Chris Clark, Bidenův advokát, ve svém prohlášení pro CBS News kritizoval FBI a obvinil někoho v agentuře z úniku informací z jednání velké poroty, což by podle něj byl trestný čin, „který bude ministerstvo spravedlnosti pečlivě vyšetřovat a stíhat“.

„Únik informací o vyšetřování velkou porotou, jako je toto, je federálním trestným činem,“ napsal Clark listu Washington Post. „Každý agent, kterého ve svém článku uvádíte jako zdroj, se zřejmě takového trestného činu dopustil. Věříme, že státní zástupci v tomto případě pečlivě a důkladně zvažují nejen důkazy poskytnuté agenty, ale také všechny ostatní svědky v tomto případu, včetně svědků obhajoby. To je úkolem státních zástupců,“ řekl Clark.

Zdroj blízký Hunteru Bidenovi sdělil CBS News, že Bidenův tým se domnívá, že tento únik informací byl způsoben frustrací uvnitř FBI kvůli době, kterou prokurátoři potřebovali k projednání tohoto případu. Bidenův tým se domnívá, že se úřad snažil tlačit na žalobce, aby jednali. FBI také čelí rostoucímu tlaku ze strany republikánů v Kongresu kvůli tvrzení, že se rozhoduje na základě politických hledisek.

Vyšetřování kvůli daňovým záležitostem

Úřad amerického prokurátora v Delaware vyšetřuje Huntera Bidena minimálně od roku 2019. Federální soudní obsílka z tohoto roku, kterou získala stanice CBS News, požadovala bankovní záznamy Huntera Bidena z roku 2014, kdy byl Joe Biden viceprezidentem.

Hunter Biden potvrdil, že byl v roce 2020 vyšetřován kvůli daňovým záležitostem, a to krátce poté, co jeho otec získal prezidentský úřad. Prokurátoři vyšetřující Huntera Bidena si rovněž vyžádali dokumenty ze soudního řízení o určení otcovství, které podle dokumentů a právníka zapojeného do této záležitosti zahrnovaly jeho daňové záznamy.