Dánsko uzavřelo dohodu se Rwandou, chce tam posílat žadatele o azyl

Dohoda o vzájemné spolupráci umožní, aby lidé, kteří v Dánsku požádají o azyl, mohli být přesunuti do Rwandy, kde budou čekat na výsledek úřední procedury, konstatovalo ministerstvo zahraničí. Vláda jedná o podobné dohodě i s dalšími zeměmi, podle dánských médií například s Egyptem, Eritreou nebo Etiopií.

Zákon umožňující odsun žadatelů o azyl mimo dánské území po jeho schválení kritizovala Evropská komise i organizace na ochranu lidských práv. Podle nich patří možnost požádat o azyl k základním právům v Evropské unii a nucený přesun migrantů může vystavit nebezpečí lidi, kteří nutně potřebují ochranu.

Plán posílat žadatele o azyl do Rwandy oznámila letos i britská vláda, která tak údajně chce odradit migranty od nebezpečné cesty přes Lamanšský průliv. V červnu měl odletět první letoun, cestu do Rwandy ale zablokovalo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), podle jehož verdiktu by deportace mohla migranty nenávratně poškodit.