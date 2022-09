Rusko se připravuje na komunální volby, opozice je omezená

Baštou protiputinovské opozice je městská část Jakimanka v centru Moskvy. Žije tam zhruba třicet tisíc lidí a v místním desetičlenném zastupitelstvu má jasnou většinu mimoparlamentní liberální strana Jabloko. „Je to obrácená pyramida. Máme devět zastupitelů z Jabloka a pouze jeden je z Jednotného Ruska,“ popisuje starosta Andrej Morev.

I letos by chtěl obhájit svůj mandát, kandidovat ale znovu nemůže, protože byl letos v červnu odsouzen k patnácti dnům vězení za údajnou podporu extremismu. A to jenom za to, že mu kdosi nalepil na auto samolepku podporující uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného.

„Mám k tomu videozáznam. Jak víte, město je úplně pokryto kamerami. Na nich je vidět, jak nějací lidé přišli k mému autu a něco tam dělají. Není sice vidět, že tam samolepku přímo lepí, ale je jasné, že to prostě dělají,“ vysvětluje starosta. V celém Rusku je z různých důvodů ve vězení šedesát opozičních zastupitelů.