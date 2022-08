Trump odmítá, aby dokumenty zabavené na Floridě zkoumala FBI. Volá po „nezávislém vyšetřovateli“

Tři stovky utajených dokumentů

Na začátku srpna si vyšetřovatelé z Trumpova floridského bydliště odnesli jedenáct souborů dokumentů podléhajících různému stupni utajení. FBI zkoumá, zda si Trump po odchodu z Bílého domu v lednu 2021 nelegálně neponechal některé potenciálně citlivé dokumenty.

Podle informací deníku The New York Times vyšetřovatelé zajistili po Trumpově odchodu z Bílého domu více než tři stovky dokumentů s příznakem utajené. Není jasné, co tyto materiály obsahují. Várka, kterou od Trumpa úřady získaly v lednu, podle listu, který se odvolává na zdroj obeznámený s případem, se tiskoviny týkající se FBI, CIA, NSA a řady témat národní bezpečnosti.

Ministerstvo spravedlnosti prošetřuje možné porušení tří zákonů, mimo jiné zákona o špionáži, který zakazuje držení informací o národní obraně, a také zákona o zatajování, ničení nebo falšování záznamů s úmyslem mařit vyšetřování.

Bývalý americký prezident nebo jeho blízké okolí čelí také dalším vyšetřováním. Generální prokuratura státu New York zkoumá Trumpovu rodinnou firmu kvůli podezření z nekalých obchodních praktik. Prokuratura v Atlantě zkoumá Trumpovu snahu zvrátit výsledky voleb. Komise ve Sněmovně reprezentantů vyšetřuje útok na Kapitol z ledna 2021. Přestože nemá žádné zákonné pravomoci k trestnímu stíhání, může postoupit trestní oznámení generálnímu prokurátorovi.