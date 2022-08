Giuliani čelí v Atlantě kvůli volbám trestnímu řízení, píší The New York Times

Bývalý osobní advokát exprezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani čelí trestnímu řízení v Atlantě, podle listu The New York Times to v pondělí uvedli jeho právní zástupci. Předmětem vyšetřování je údajné zasahování do voleb Trumpem a jeho poradci. V případu bude svědčit i republikánský senátor Lindsey Graham.