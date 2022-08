Čína je v zajetí vlastní rétoriky, hodnotí analytici napětí kolem Tchaj-wanu

přehrát video 90′ ČT24: Napětí na Tchaj-wanu Zdroj: ČT24

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová přiletěla na Tchaj-wan. Čína v reakci na to uvedla, že tento krok bude mít vážné následky a následně oznámila, že bez odkladu zahájí námořní a letecké cvičení v okolí ostrova. Podle Pekingu cesta Pelosiové podkopává mír a stabilitu v Tchajwanské úžině a narušuje svrchovanost Číny. „Je potřeba říct, že americký prezident a Kongres jsou vázáni vnitřním americkým zákonem z roku 1979. (…) Musí poskytovat Tchaj-wanu dostatek zbraní pro prodej, aby se byl schopen ubránit se sám,“ podotkl Lepš. USA uznávají politiku jedné Číny a podle něj zároveň v nějaké míře zaručují, že nebudou součástí konfliktu a snaží se vybalancovat situaci. Zmínil, že jde v tuto o určitý alibismus ze strany Spojených států, protože nejde o oficiální reprezentační cestu, ale osobní rozhodnutí Pelosiové, ačkoliv americký prezident Joe Biden rovněž stojí na straně Tchaj-wanu. „Na jeho inauguraci byla pozvaná reprezentantka Tchaj-wanu poprvé od roku 1979,“ podotkl.

Podle něj se od cesty nedá čekat nic zásadního. „Je to otázka osobních preferencí. Pelosiová byla vždy velmi vyhraněná vůči komunistické Číně,“ podotkl s tím, že důvodem může být také to, že jde s největší pravděpodobností o jednu z posledních příležitostí cestovat v pozici šéfky sněmovny, jelikož v příštích volbách demokraté s nejvyšší pravděpodobností ztratí většinu. Druhým důvodem může být podle něj také to, že i členové Kongresu mají nějaké informace o tom, že Čína opět vážně uvažuje o vojenském řešení. „Podobná situace byla na jaře roku 2001, tehdy se situaci se snažily USA vyrovnat, když říkaly: 'Uděláme cokoliv bude potřeba, abychom pomohli Tchaj-wanu se ubránit'.“ Chtějí tak podle Lepše Čínu odradit od případné eskalace. Planá varování Podle analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Filipa Šeboka je z čínského pohledu nutné situaci nyní eskalovat, protože varování se neustále opakují. „Ve výsledku se ta varování ukazují jako planá, takže Čína chce ukázat svou sílu,“ podotkl s tím, že bezprostřední konflikt nejspíše nehrozí. Dodal však, že současnou návštěvu třetí nejvyšší představitelky USA může Čína vnímat jako určitou potupu. „Může cítit nutnost se ukázat jako silný lídr, někdo, kdo nenechá Spojené státy dělat takovéto provokativní kroky,“ uvedl. Peking si však na druhé straně podle Šeboka uvědomuje dlouhodobý faktor válečného konfliktu. „Eskalace by mohla být riskantní. Mohla by položit čínskou ekonomiku,“ podotkl s tím, že ta už nyní má problémy kvůli epidemii covidu a s krizí na trhu hypoték. Dodal, že Tchaj-wan je celosvětově vnímaný jako důležitý obchodní a investiční partner. „Si Ťin-pching nebude v současné době riskovat destabilizační situaci, která by měla pro Čínu dalekosáhlé důsledky,“ podotkl.

Podle senátora Jiřího Růžičky (za TOP 09 a STAN) je návštěva Pelosiové na Tchaj-wanu velmi symbolické gesto. Dodal, že situace ohledně nedemokratických režimů se stále opakuje. „Nedemokratické režimy se snaží vždycky předvést svoji sílu, když svět ty slabší sleduje, varovat a říct: My jsme dostatečně silní, abychom si mohli dělat, co chceme',“ podotkl s tím, že Čína nyní jen zkrátka chřestí zbraněmi a vydírá. Dodal, že před diktátorskými režimy by se nemělo uhýbat. Zdůraznil, že Tchaj-wan svými investicemi vytvořil v Česku 24 tisíc míst, a to v oborech, které jsou vysoce sofistikované. „Čipy, další technologie vysoké úrovně, to je cesta, kterou bychom se měli vydat,“ podotkl s tím, že přínosy této země jsou obrovské. S tím souhlasí i člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Hayato Okamura (KDU-ČSL). „Návštěva třetího nejvyššího představitele je historická. Je to po 25 letech, kdy někdo takový navštěvuje Tchaj-wan,“ podotkl s tím, že se žádný útok ze strany Číny konat nebude. „Rétorika Číny je velmi tvrdá a velmi ostrá. Jedna věc je ale politické divadlo a druhá věc činy. Nepředpokládám, že to přeroste v přímý vojenský útok,“ podotkl. Také místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) hovoří o tom, že Čína dlouhodobě ukazuje svoji sílu. „Postupuje takto už roky. Je to pouze reakce na návštěvu Nancy Pelosiové. A ukázku, jakou moc má,“ uvedl. „Nemyslím, že by chtěla vojensky zasáhnout na Tchaj-wanu,“ dodal s tím, že jde spíše o snahu odstrašit další státy, přičemž vojenské cvičení se prý dalo očekávat, protože Čína svou vojenskou přítomnost navyšovala v posledních letech. Zmínil, že v případě vojenské intervence by Česko Tchaj-wan podpořilo. „Jsem přesvědčen, že jak jsme postupovali s Ukrajinou, tak bychom postupoval i v případě Tchaj-wanu,“ uvedl.

