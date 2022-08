Referendum o potratech ukáže postoj Kansasu k verdiktu nejvyššího soudu

Kansas na rozdíl od jiných bašt Republikánské strany ihned po verdiktu nezavedl přísné potratové restrikce. Místní nejvyšší soud totiž v roce 2019 rozhodl, že možnost ukončit těhotenství je chráněna státní ústavou. Aktuálně jsou umělé potraty ve státě povolené do 22. týdne těhotenství.

Navrhovaný dodatek by specifikoval, že ústava právo na potrat negarantuje, a tím by podle zastánců umožnil nové omezení procedur nebo jejich úplný zákaz. Odpůrci dodatku se obávají, že Kansas by v případě jeho schválení mohl následovat sousední státy Missouri a Oklahoma, kde republikánští zákonodárci po rozhodnutí nejvyššího soudu potraty zakázali, v případě Missouri bez výjimky pro oběti znásilnění.