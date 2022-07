Nizozemsko chce kvůli emisím zavřít nebo redukovat desítky tisíc farem. Zemědělci protestují

přehrát video Zpravodaj ČT Obrovský o protestech nizozemských farmářů Zdroj: ČT24

Situace se vyhrotila na začátku července, kdy se protestující zemědělci střetli s policií. Po jednom traktoru policisté dokonce vystřelili. Podle zpravodaje ČT v Bruselu Petra Obrovského se však situace uklidnila a masové protesty z počátku července utichly, rozhodně to ale neznamená, že zemědělci ustoupili ze svých požadavků. Jeden z organizátorů demonstrací Jos Ubels podle Obrovského řekl, že znovu budou zemědělci protestovat až ve chvíli, kdy budou mít šanci tím něčeho dosáhnout a přitáhnout pozornost. „Teď jsou v Nizozemsku vládní prázdniny, úřady mají letní přestávku a i mediální scéna funguje v jistém utlumeném režimu, což ostatně platí pro celý Benelux. Aktuálně tedy vyčkávají a k masovějším akcím se chtějí vrátit pravděpodobně koncem léta nebo v průběhu podzimu,“ předesílá korespondent ČT.

Intenzivní zemědělství Nizozemsko produkuje vysoké emise sloučenin dusíku dlouhodobě. Jedná o velmi hustě zalidněnou zemi (Nizozemsko má téměř dvakrát menší rozlohu než Česko, ale má přes 17,5 milionu obyvatel) a průmysl, doprava i zemědělská výroba existují ve velmi těsné blízkosti. Odpad, který v těchto sektorech vzniká, se dostává do přírody, což je problém, který se vláda snaží řešit. Podle nejnovějších cílů chce nizozemský kabinet snížit emise sloučenin dusíku do roku 2030 o polovinu. Vyčlenil na to skoro pětadvacet miliard eur a zátěž rozložil na několik sektorů, například se má omezit velmi intenzivní využívání syntetických hnojiv. „Ovšem to, co přitáhlo největší pozornost i směrem ze zahraničí, je právě způsob, jakým se toho snaží dosáhnout v zemědělském sektoru. Podle vlády je chov dobytka v zemědělství v Nizozemsku příliš intenzivní a produkuje velké množství emisí. Je třeba tedy zredukovat stáda, případně některé farmy rovnou uzavřít, aby se podařilo emisních cílů dosáhnout,“ vysvětluje Obrovský. „Co se týče těch zmíněných padesáti tisíců farem, podle studie tamního ministerstva financí by asi jedenáct tisíc farem mělo být uzavřených a dalších sedmnáct tisíc by mělo projít redukcí. Proti tomu se samozřejmě nizozemští zemědělci bouří, protože to považují za ohrožení budoucnosti svého podnikání,“ dodává zpravodaj. Ohrožení tradice Ubels zdůraznil, že mnoho farem funguje jako rodinné podniky. „On sám hospodaří na farmě, kterou založili před více než 30 lety jeho rodiče, kde vyrůstal. To znamená, že práce s dobytkem je součástí jeho identity,“ ilustruje Obrovský. Emisní cíle se liší napříč Nizozemskem podle lokality. Vláda by chtěla, aby chovatelé snížili emise dusíku od dvanácti až po 95 procent tam, kde se stáda nachází v těsné blízkosti chráněných přírodních lokalit. „V případě Ubelse by se jednalo o seškrtání o pětasedmdesát procent. Má asi tisíc krav a měl by se zbavit sedmi set z nich, což by pro něj de facto znamenalo bankrot, protože celé podnikání a všechny investice, které doteď učinil, jsou nastavené na určitý rozsah jeho podnikání,“ říká dále korespondent ČT.

Premiér začal se zemědělci mluvit Ministerstvo životního prostředí dalo provinciím rok na přípravu plánů pro snížení emisí. Obrovský řekl, že v následujících měsících se určitě bude jednat a je dost možné, že nejnovější podoba dusíkové politiky ještě dozná změn. Nizozemský premiér Mark Rutte podle něj pochopil, že tudy cesta nepovede, a začal objíždět regiony a mluvit se zemědělci. Farmáři navrhují, že by mohli změnit například způsob, jakým nakládají s odpadem, mohli by zachytit víc hnoje a močoviny a zajistit, aby se tyto látky, které okyselují půdu a způsobují další škody na životním prostředí, nedostaly do okolí. Navrhují také, že by mohli změnit složení krmiva tak, aby krávy nevypouštěly tolik látek, které obsahují dusík. Podle místních expertů by se vláda měla také zaměřit na to, jakým způsobem celý sektor reformovat, zaměřit se nejen na farmy, ale i na další zpracovatele zemědělských produktů.

