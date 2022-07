V americké sněmovně demokraté prosadili zákon o potratech. Republikáni ho ale nejspíše zarazí v Senátu

Sněmovna reprezentantů schválila poměrem 219 ku 210 hlasům návrh, který by bránil státům v zakazování potratů do fáze těhotenství, kdy je plod schopen přežít mimo dělohu. Kromě toho by zakázal vyžadovat od pacientů „lékařsky nepotřebné osobní návštěvy“ před vykonáním zákroku. Zákon by také garantoval těhotným ženám a dívkám možnost vycestovat kvůli potratu do jiného státu.

Jak připomněl zpravodajský web Axios, scénář, který se nejspíše bude nyní opakovat, nastal kvůli zákonu o potratech již loni. I tehdy dolní komorou prošel návrh na jejich uzákonění na federální úrovni, ale Senát jej následně zablokoval.

Procedurální pravidla amerického Senátu umožňují komukoli z členů blokovat legislativní návrhy, nemají-li podporu alespoň šedesáti senátorů. V horní komoře je však poměr mezi demokraty a republikány 50 ku 50, přičemž z republikánského tábora v minulosti podpořily právo na potrat pouze dvě senátorky.

V uplynulých skoro padesáti letech garantoval Američankám právo ukončit těhotenství zhruba do jeho 24. týdne verdikt nejvyššího soudu z případu Roeová vs. Wade. Nejvyšší soud původně rozhodl, že američtí zákonodárci nemohou potraty zakazovat, což odvodil od části 14. dodatku americké ústavy týkající se odepírání osobní svobody. V červnu ovšem pětice konzervativních členů devítičlenného soudu precedent zvrátila a regulaci potratů vrátila do rukou zákonodárců.