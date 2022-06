Kurdové sledují tureckou dohodu se Švédskem a Finskem s rozpaky

„Turecko má svou vlastní definici toho, co je terorismus a teroristické skupiny. Nemohli jsme se shodnout, protože jejich pojetí je širší než to mezinárodní nebo evropské,“ reagoval finský ministr zahraničí Pekka Haavisto.

Na základě memoranda, ve kterém Turecko souhlasilo se vstupem Švédska a Finska do NATO, požádaly ve středu turecké úřady o vydání třiatřiceti lidí. Jejich jména nezveřejnily, všechny ale Turecko považuje za podporovatele teroristických organizací. Kurdská strana pracujících i příznivci klerika Fethullaha Gülena jsou ale zároveň významnými opozičními silami v zemi.

K vydání 33 lidí do Turecka dosud nedošlo

Severské státy ale zatím k extradicím nepřistoupily. Dohoda s Tureckem z madridského summitu pro ně údajně nic nemění, protože žádosti chtějí posuzovat s ohledem na své a právo. Podobně se skandinávské země staví i k závazku nepodporovat Erdoganovy odpůrce.

„To, co stojí v prohlášení, Švédsko už dělá. Nebudeme poskytovat žádnou podporu, která by ohrozila vnitřní tureckou bezpečnost, například dodáváním zbraní nebo peněz. To Švédsko nedělá ani dnes,“ sdělila po podepsání memoranda švédská premiérka Magdalena Anderssonová.

Otázkou tak zůstává, zda budou sliby Turecku stačit a svůj souhlas s rozšířením severoatlantické třicítky neodvolá. Tamní hlava státu opakovaně upozorňuje, že místo slov žádá konkrétní činy.