Alžběta II. je populární stejně jako monarchie. Lidé oceňují kontinuitu, uvedl britský velvyslanec

„A často se říká, ale ona je to opravdu pravda, že ona to nedělala tak, že by stála na místě. Ona se skutečně časem vyvíjela, stejně tak se vyvíjela společnost kolem ní. Británie je aktuálně velmi komplikovaná. Máme tam Severní Irsko, Wales, Skotsko a Anglii, velmi mnoho přistěhovalců, kteří také bydlí ve Velké Británii. A když se podíváte na ty oslavy a davy v ulicích, tak vidíte, že všechny tyhle dílčí komunity tam jsou zastoupeny. Takže královna potichu mění monarchii zevnitř, aby zůstala něčím, co lidé dál oceňují a vnímají,“ tvrdí Archer.

„Královna je jednoznačně velmi populární stejně jako monarchie. Ono je to složité, protože pro většinu z nás královna rovná se monarchie. Ale myslím, že hodně lidí se také těší, že přijde další generace. A roli hraje také to, že v nedávné minulosti nikdy neměli monarchii, kde by nastoupil syn, vnuk, pravnuk a tak dále,“ říká britský velvyslanec v Česku Nick Archer.

Má své podporovatele i odpůrce, přesto aktuálně převládá nadšení z oslav 70 let v čele britské monarchie. Alžběta II. nastoupila na trůn už v roce 1952, tedy sedm let po skončení druhé světové války.

Princ Charles se bude muset jako král změnit

Právě proměna monarchie a pomyslné přenesení do jednadvacátého století společně s udržením velké popularity je jedním z největších úspěchů Alžběty II., jak se domnívá Archer. „Ale monarchie neexistuje sama pro sebe, ta je tady pro tu zemi. A já myslím, že její opravdu největší úspěch je to, že dala Spojenému království něco velmi cenného. Žijeme v nejisté době, ale právě ta kontinuita a sjednocovací síla monarchie je strašně důležitá. A to je myslím to, co teď lidé vnímají a velmi oceňují,“ doplňuje velvyslanec.

Ani platinové oslavy královny však nezpomalují částečné předávání moci Charlesovi, princi z Walesu. Tento proces v poslední době postupně dál probíhá. „A zase je to pro nás dobré, že máme tu příležitost a že to můžeme takto postupně udělat. V britském systému monarchové neodstupují. U nás je to dědičné, děláte tuhle práci do smrti,“ připomíná Archer.