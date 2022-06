Britové slaví sedmdesát let Alžběty II. na trůnu. Království čekají bujaré průvody a koncert u paláce

V roce 1981 čelila Alžběta II. dvěma pokusům o atentát . V červnu během slavnostní vojenské přehlídky Trooping the Colour na královnu vypálil 17letý mladík šest střel. Náboje byly slepé, útočník strávil ve vězení tři roky. V říjnu, při Alžbětině návštěvě Nového Zélandu, střelec minul královnu jedoucí v koloně. I on byl odsouzen ke třem letům vězení.

Alžběta II. jako první britský monarcha slaví platinové jubileum, tedy 70 let na trůnu. Pouze dva panovníci v historii vládli déle než ona: francouzský král Ludvík XIV. (přes 72 let) a thajský král Pchúmipchon Adundét (70 let a čtyři měsíce). Alžbětino jubileum si Spojené království i země Společenství připomínají celý rok, hlavní oslavy se konají od 2. do 5. června, Britové dostali mimořádně dva dny volna.