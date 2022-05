Putin jako lídr selhal, nezajistil Rusům lepší budoucnost, uvedl bývalý agent CIA

Bývalý agent CIA je také přesvědčen, že na Ukrajině dochází k válečným zločinům. „Celý svět to vidí a sleduje. Máme důvěryhodné zdroje. Jsou tam páchány válečné zločiny. A můžeme to nazvat i genocidou svého druhu, protože Putin sám ostatně řekl, nebo naznačil, že chce vymazat Ukrajinu z planety Země.“

Mowatt-Larssen je bývalý vedoucí operační důstojník CIA (pracoval pro ni od roku 1983 do roku 2005). Poté začal působit jako konzultant a v akademické sféře pro Belfer Center Harvardovy univezity.

Zdůraznil také, že ruský prezident začal stále víc pohrdat západními svobodami, „všemi těmi liberálními progresivními způsoby vládnutí natolik, že nyní udělal tohle. Aby se zapsal do historie.“

Za důvod, proč ruský prezident na Ukrajině tak masivně selhal, považuje i to, že si nenechal od nikoho radit. A tajné složky, zpravodajci mu nebyli ochotni říct pravdu, možná ani sami nevěděli, jaká je reálná situace. Takže ztratil kontakt s realitou, domnívá se bývalý agent CIA.

Ruské neúspěchy na bojišti mohou pak podle Mowatt-Larssena vést k další eskalaci. A to až do bodu, kdy si Putin sám pro sebe vytvoří jakousi existenční krizi. „Možná bude zvažovat použití jaderných a chemických zbraní.“

Putin dotáhl násilí a ničení do extrému

Sám profesně sleduje Putina už dlouho, ale nikdy prý nečekal takovou krutost, barbarství a ochotu zabíjet civilisty, ať už v Čečně, či Sýrii. „Teď to dotáhl do extrému. To je myslím poslední jednání toho násilí a ničení.“

Mowatt-Larssen považuje Putina stále za důstojníka KGB, ale také za lídra, který je u moci – a nemá opozici – přes dvacet let. „A myslím, že v průběhu těch let selhal, nezajistil pro své lidi lepší budoucnost.“

Ukrajinského prezidenta Volodymara Zelenského hodnotí jako člověka, „který zanechává obrovskou historickou stopu.“ Je mnohem lepší vůdce, než kdokoliv čekal. A Ukrajinci mají štěstí, že mají takhle dobrého lídra v této kritické situaci, dodal bývalý agent americké zpravodajské služby.

Nesmíme bojovat třetí světovou válku

Mowatt-Larssen odpověděl i na otázku moderátora pořadu Daniela Stacha, zda jde nyní na Ukrajině svým způsobem o třetí světovou válku. Ne z hlediska toho, kde se bojuje, ale o jaké myšlenky se bojuje.

Bývalý agent CIA si nemyslí, že z vojenského hlediska je to třetí světová válka. „Protože to je ta válka, kterou nesmíme bojovat. A já doufám, že Vladimir Putin a těch nemnoho lidí, kteří mu pomáhají rozhodovat … i oni vědí, že musíme zajistit, že se z téhle války nestane skutečná třetí světová válka pro 21. století.“

Mowatt-Larssen si nicméně myslí, že válka idejí, která je nyní v pozadí, je svým způsobem globální střet. „A to není jen Rusko a Evropa, ale autokracie versus demokracie a svoboda.“